Nasiru Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nasiru Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nasiru Banahene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nasiru Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nasiru Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Banahene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasiru Banahene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasiru Banahene 8 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Nasiru Zakari Banahene şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasiru Banahene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Nasiru Banahene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nasiru Banahene'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasiru Banahene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasiru Banahene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nasiru Banahene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasiru Banahene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında MTK Budapest

9 Ağustos 2019 yılında FC Honka

19 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

20 Temmuz 2020 yılında FC Honka

Nasiru Banahene kimdir

Nasiru Banahene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasiru Banahene şuan FC Honka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Nasiru Banahene nereli

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