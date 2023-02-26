Nasiru Ebla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Ebla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Ebla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasiru Ebla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasiru Ebla 19 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Nasiru Osman Ebla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasiru Ebla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nasiru Ebla'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasiru Ebla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasiru Ebla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasiru Ebla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasiru Ebla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2023 yılında King Faisal

Nasiru Ebla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasiru Ebla şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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