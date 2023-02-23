Nasiru Gafaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Gafaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Gafaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasiru Gafaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasiru Gafaru 19 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Nasiru Abdul Gafaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasiru Gafaru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nasiru Gafaru'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasiru Gafaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasiru Gafaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasiru Gafaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasiru Gafaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Metaloglobus

Nasiru Gafaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasiru Gafaru şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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