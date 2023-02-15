Nasiru Moro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Moro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Moro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasiru Moro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasiru Moro 24 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasiru Moro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Nasiru Moro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nasiru Moro'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasiru Moro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nasiru Moro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasiru Moro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasiru Moro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2019 yılında Accra Lions

1 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica

11 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete

31 Mayıs 2020 yılında HNK Gorica

27 Temmuz 2021 yılında Örebro SK

Nasiru Moro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasiru Moro şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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