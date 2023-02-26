Nasiru Moro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Moro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Moro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasiru Moro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasiru Moro 17 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasiru Moro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nasiru Moro'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasiru Moro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasiru Moro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasiru Moro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasiru Moro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasiru Moro şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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