Nasko Kehayov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasko Kehayov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasko Kehayov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasko Kehayov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasko Kehayov 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Наско Димов Кехайов şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasko Kehayov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasko Kehayov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nasko Kehayov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasko Kehayov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasko Kehayov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Slavia Sofia II
16 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II
Nasko Kehayov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasko Kehayov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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