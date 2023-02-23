Nasko Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasko Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasko Yankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasko Yankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasko Yankov 10 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Наско Красимиров Янков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasko Yankov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasko Yankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna II futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nasko Yankov'nin Cherno More Varna II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasko Yankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasko Yankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nasko Yankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasko Yankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More II

Nasko Yankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasko Yankov şuan Cherno More Varna II takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.