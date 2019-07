Nasr Suresi'nin anlamı nedir? Nasr Suresi ile verilmek istenen mesaj nedir?

Nasr Suresi'nin anlamı yıllardır ezbere okuyan ya da yeni ezberleyen kişiler için sürekli araştırılan bir konudur. Bundan dolayı bizde Müslümanlar için bu surenin manasını araştırdık. Peki Nasr Suresi'nin anlamı nedir? İşte cevapları...

NASR SURESİ'NİN ANLAMI NEDİR?

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,

3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

NASR SURESİ'NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.

2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

NASR SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu: “Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi. Her sureye Besmele ile başla ve Besmele ile bitir.” Hazreti Cubeyr (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Önceleri ben arkadaşlarım arasında en değersiz, en kazançsız olan idim.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in bu tavsiyelerini yerine getirdim, bu sureleri her zaman okumaya devam ettim. ve yolculuktan döndüğüm zamanlar, arkadaşlarımdan daha kazançlı ve daha saygın, daha sempatik bir hal kendimde meydana geldi.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “İza Câe Nasrullahi vel-Feth suresi, Kuran’ın dörtte biridir.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Nasr suresini okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi ecir verilir.”

Her gün 3 kere okuyanın imanı muhafaza olunur.

Her gün okumaya devam eden geçim sıkıntısı çekmez.

Her hayırlı dileğin gerçekleşmesi için 1000 defa okunmalıdır.

Buy sure bir kurşun üzerine yazılıp balık turuna bağlanırsa, çok balık avlanır.

Zalim, inatçı ve kötü insanlara karşı İlahi yardım ve başarı görmek için bu sureyi okumanın büyük faydası vardır.

Fahreddin Razi (rahimehullah) buyurdu ki: “Bu sure müminlerin suresidir. Her mümin bu sureyi okuduğunda, Allah’u Teala işlerini kolaylaştırır, onu düşmanları üzerine galip kılar, geçim sıkıntısı çektirmez, tövbesini kabul, günahını affeder.”

NASR SURESİ'NİN İNDİRİLME NEDENİ?

Allah Teâlâ, Resulullah'a, Arabistan'da Islâm'in zaferi kemale erdikten sonra ve insanlar grup grup dine girdiklerinde, bunun anlaminin, bu dünyadaki misyonunun sona ermesi oldugunu bildirmistir. Ondan sonra Resulullaha, hamd ve Allah'i tesbih ile mesgul olmasi emredilmistir. Çünkü o, Allah'in lutfu ile büyük bir isi basariyla tamamlamistir. Görevini yerine getirirken gösterdigi zaaf ve eksikliklerden dolayi Allah'dan af dilemelidir. Buradaki önemli nokta, bir resul ile dünyevî önder arasindaki farkin ne kadar büyük oldugudur. Dünyevî öndere, dünyada büyük bir inkilâb yapmak nasip olsa, o kisi törenler düzenleyerek önderliginden gurur duyar. Ama burada Allah'in peygamberi yirmi üç sene gibi kisa bir sürede bir kavmin akide, düsünce, ahlâk, kültür, medeniyet, muaseret, siyaset, iktisat ve savas anlayisini degistirerek, cahiliyeye bogulmus bu kavmi bütün dünyaya hâkim olacak bir duruma getirmesine ve dünyanin bütün kavimlerine önder olmaya lâyik hâle kavusturmasina ragmen, böyle büyük bir basarinin sonunda törenler düzenleyip gururlanmak yerine, Allah'a hamd edip, magfiret dilemesi ve O'nu tesbih etmesi emredilmistir. Hz. Peygamber de bütün acziyle bu emri yerine getirmekle mesgul olmustur" (Mevdudî, Tefhim, VII, 284).

Müfessirler sûrede zikredilen fethin Mekke fethi oldugunu belirtirler. Çünkü Arap kabileleri müslüman olmak için önce Kureys'in (Mekke halkinin) müslüman olmasini bekliyorlardi ve; "Onu kavmiyle bas basa birakin, eger kavmini yenerse gerçekten o hak peygamberdir" diyorlardi. Allah vaadini gerçeklestirip, Mekke'nin fethini ona müyesser kilinca, diger Arap kabileleri Medine'ye elçiler göndererek akin akin Allah'in dinine girdiler. Fetih üzerinden daha iki yil geçmeden yarimada bütünüyle müslüman oldu, Islâm'i kabul etmeyen kalmadi.

NASR SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a girmelerinden bahsedilmektedir.

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.

NASR SURESİ İLE VERİLMEK İSTENEN MESAJ NEDİR?

Nasr suresinde Hz. Peygamberin, kendisine ihsan edilen zafer ve nimetler için Yüce Allah’a şükretmesi ve O’ndan af dilemesi emredilir.

Bu Surede verilmek istenen mesaj, “Peygamber efendimize, Allah’tan gelen yardım ne kadar büyük olursa olsun daima istiğfar ve tevbeyi bırakmaması gerektiğidir. ”Muavizeteynlerin ikincisi olan sure, Allah'a sığınmayı, İblis ve onun insanları vesveseleri ile aldatan ordusunun şerrinden, Melik, Hak İlâh olan insanların Rabbine dayanmayı içerir.



Allah Tealâ bu surede, bize rahmet olarak insanların ve cinlerin şeytanlarından sığınmanın keyfiyetini öğretip üç sıfatı: Rububiyet, malik olma ve ulûhiyeti ile kendisine sığmanı şeytanın serleri ve zararlarından dünya ve ahirette himaye ettiğini anlattı:

Şeytanların Şerrinden Sığınma:

