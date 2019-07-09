Nasreddin Hoca Şenliği’nde türkü dolu gece

Konya'nın Akşehir ilçesinde, bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehirli sanatçı Erhan Uslu konser verdi.

Akşehir'de 60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen etkinliklerde Akşehirli DJ Doğukan bir şov yaptı. Hareketli müzikler ile konser alanını dolduran gençleri coşturan DJ Doğukan'ın ardından sanatçı Erhan Uslu sahne aldı. Çeşitli türküleri seslendiren Uslu, zaman zaman türkülerini seyircilerle birlikte söylerken, hareketli şarkılarda da seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçı Erhan Uslu'ya günün anısına bir plaket takdim etti.

Başkan Akkaya, "Sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliklerimiz büyük coşkuyla devam ediyor. Erhan Uslu ile baş başayız. Yine hemşehrimiz Emre Çaltılı'nın senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı "Hayatta Olmaz" filminin şenlik boyunca sinema gösterimleri var ve Erhan Uslu kardeşimizde bu filmin müziklerini yapmıştır. Çok da güzel olmuş. İleride ki tarihlerde yine hemşehrimiz olan Melahat Gülses hanımefendiyi de sizlerle buluşturacağız. Hepsi Akşehirimizin bir gururudur. Bu hemşehrilerimizle ne kadar gurur duyarsak azdır diye düşünüyorum. Hem sözüyle, hem sazıyla, hem de akademisyenliğiyle gerçekten bizleri coşturuyor. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatçı Erhan Uslu ise, "Biz bugün evimizdeyiz. Ben bugün sizlerle olmaktan, sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Belediye Başkanımız sağ olsun bizlere bu konuda öncülük etmiş ve bizleri buraya davet etmiştir. Bizler de zaten memleketimizin adını duyar duymaz büyük bir heyecanla kabul ettik. Tabi uzun süre de oldu, açıkçası 15 sene kadardır memleketimize gelemiyorduk konser olarak. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA