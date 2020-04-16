Nasreddin Hoca'dan vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı büyük ligi gördü!

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Nasreddin Hoca’nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekildi.

Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir’in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca kendisi ile kısa bilgiler verip bir fıkrasını anlatıp 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt verdi. Sokağa çıkan vatandaşlara da maske takma konusunda uyarıda bulunan temsili Nasreddin Hoca, videonun sonunda tüm insanlara sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

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