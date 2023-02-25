Nasreddine Bouldjedri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasreddine Bouldjedri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasreddine Bouldjedri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasreddine Bouldjedri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasreddine Bouldjedri 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasreddine Bouldjedri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nasreddine Bouldjedri'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasreddine Bouldjedri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasreddine Bouldjedri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasreddine Bouldjedri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasreddine Bouldjedri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CS Constantine

Nasreddine Bouldjedri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasreddine Bouldjedri şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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