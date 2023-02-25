Nasreddine Mekhazni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasreddine Mekhazni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasreddine Mekhazni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasreddine Mekhazni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasreddine Mekhazni 30 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasreddine Mekhazni Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına - tarihinde katılmıştır. Nasreddine Mekhazni'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasreddine Mekhazni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasreddine Mekhazni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasreddine Mekhazni şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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