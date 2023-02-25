Nasreddine Zaalani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasreddine Zaalani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasreddine Zaalani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasreddine Zaalani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasreddine Zaalani 26 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasreddine Zaalani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasreddine Zaalani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nasreddine Zaalani'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasreddine Zaalani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasreddine Zaalani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasreddine Zaalani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasreddine Zaalani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2014 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2016 yılında CS Constantine

9 Eylül 2021 yılında O. Khouribga

31 Ocak 2022 yılında Al-Kholood

24 Temmuz 2022 yılında CS Constantine

Nasreddine Zaalani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasreddine Zaalani şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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