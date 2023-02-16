Nasrullah Dedemen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasrullah Dedemen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasrullah Dedemen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasrullah Dedemen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasrullah Dedemen 13 Temmuz 1994 tarihinde Düren şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasrullah Dedemen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONUK Sportsmanagement yapmaktadır. Nasrullah Dedemen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nasrullah Dedemen'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasrullah Dedemen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nasrullahofficial5/

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Nasrullah Dedemen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasrullah Dedemen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Nasrullah Dedemen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasrullah Dedemen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Roda JC U17

1 Temmuz 2011 yılında Roda JC U19

1 Temmuz 2013 yılında Düren-Niederau

1 Temmuz 2014 yılında Hertha Walheim

1 Ocak 2015 yılında SF Düren

1 Ocak 2016 yılında TSV Düren

1 Temmuz 2016 yılında FSV Duisburg

1 Ağu 2018 yılında SV Genc Osman

15 Ocak 2019 yılında Jahn Hiesfeld

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2020 yılında Ankara Demir

17 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

25 Ağu 2021 yılında Gümüşhanespor

12 Ocak 2023 yılında Osmaniyespor FK

Nasrullah Dedemen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasrullah Dedemen şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Düren-Niederau (-2006), Borussia Mönchengladbach (2006-), Germania Dürwiß (-2010), Roda JC Kerkrade (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.