Nasser Aboudou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Aboudou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nasser Aboudou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nasser Aboudou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nasser Aboudou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Aboudou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nasser Aboudou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Aboudou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Aboudou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Aboudou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Aboudou 26 Şubat 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Komorlar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Aboudou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser Aboudou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Aboudou'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasser Aboudou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Aboudou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nasser Aboudou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Aboudou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2017 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2022 yılında Apollon Pontou

Nasser Aboudou kimdir

Nasser Aboudou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Aboudou şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nasser Aboudou nereli

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