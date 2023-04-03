Nasser Al Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Saleh 1 Ekim 1995 tarihinde Dschaizan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ناصر الصالح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Saleh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasser Al Saleh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Nasser Al Saleh'nin Al-Nassr FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Saleh şuan Al-Nassr FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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