Nasser Chamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Chamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Chamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Chamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Chamed 4 Ekim 1993 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Chamed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Nasser Chamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Chamed'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Chamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Chamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Chamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Chamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

16 Temmuz 2015 yılında Nîmes Olympique

1 Eylül 2017 yılında Gaz Metan

18 Mart 2022 yılında Chindia

Nasser Chamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Chamed şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Chamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Komorlar takımında 22 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

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