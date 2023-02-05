Nasser Djiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Djiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Djiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Djiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Djiga 15 Kasım 2002 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yacouba Nasser Djiga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Djiga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Arnesen yapmaktadır. Nasser Djiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Djiga'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nasser Djiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nasser Djiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nasser Djiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Djiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Vitesse FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel

28 Ağu 2022 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2023 yılında FC Basel

Nasser Djiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Djiga şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Djiga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Burkina Faso U20 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.