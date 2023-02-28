Nasser Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Maher 8 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Nasser Maher Abdelhamid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Maher Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Nasser Maher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nasser Maher'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nasser Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Petrojet

30 Haziran 2017 yılında El Ahly U21

17 Temmuz 2017 yılında Smouha

30 Haziran 2018 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2018 yılında El Ahly

8 Ağustos 2019 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

29 Eylül 2021 yılında Future FC

Nasser Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Maher şuan Future FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Maher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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