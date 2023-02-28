Nasser Mansy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Mansy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Mansy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Mansy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Mansy 22 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ناصر منسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Mansy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Nasser Mansy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nasser Mansy'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nasser Mansy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Mansy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Mansy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Mansy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

4 Temmuz 2019 yılında Gaish

30 Ekim 2020 yılında Pyramids FC

21 Kasım 2020 yılında Gaish

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

24 Ocak 2022 yılında Bank El Ahly

27 Ocak 2023 yılında Zamalek

Nasser Mansy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Mansy şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nasser Mansy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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