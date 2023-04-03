Nasser Mohsin Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Mohsin Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Mohsin Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasser Mohsin Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasser Mohsin Ali {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasser Mohsin Ali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Nasser Mohsin Ali'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasser Mohsin Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasser Mohsin Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasser Mohsin Ali şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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