Nasser Sabahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Sabahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Sabahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasser Sabahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasser Sabahi 9 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasser Sabahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Nasser Sabahi'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasser Sabahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasser Sabahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasser Sabahi şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.