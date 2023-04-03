Nassim Ait Mouhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ait Mouhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Ait Mouhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nassim Ait Mouhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nassim Ait Mouhou 1 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Fas,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nassim Ait Mouhou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Valenciennes U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Valenciennes U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nassim Ait Mouhou'nin FC Valenciennes U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nassim Ait Mouhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nassim Ait Mouhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında VAFC U19
Nassim Ait Mouhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nassim Ait Mouhou şuan FC Valenciennes U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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