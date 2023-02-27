Nassim Hnid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Hnid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Hnid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Hnid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Hnid 12 Mart 1997 tarihinde Zarzis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da نسيم هنيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Hnid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Nassim Hnid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nassim Hnid'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nassim Hnid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nassim Hnid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nassim Hnid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Hnid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CS Sfaxien

20 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

23 Temmuz 2021 yılında Al-Sailiya SC

15 Şubat 2022 yılında AEK Atina

16 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ağustos 2022 yılında O. Khouribga

6 Şubat 2023 yılında Zalgiris

Nassim Hnid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Hnid şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nassim Hnid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 21 numaralı formasıyla 17 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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