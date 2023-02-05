Nassim İnnocenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim İnnocenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nassim İnnocenti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nassim İnnocenti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nassim İnnocenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim İnnocenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nassim İnnocenti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim İnnocenti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim İnnocenti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim İnnocenti 19 Şubat 2002 tarihinde Crest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim İnnocenti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Nassim İnnocenti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nassim İnnocenti'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nassim İnnocenti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nass.inno19/

Nassim İnnocentiboyu ve yaşı kaç

Nassim İnnocenti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nassim İnnocenti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nassim İnnocenti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim İnnocenti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

15 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Nassim İnnocenti kimdir

Nassim İnnocenti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim İnnocenti şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Entente Crest-Aouste (2011-2015), Olympique Lyon (2015-2018), LOSC Lille (2018-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nassim İnnocenti nereli

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