Nassim Ouammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ouammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nassim Ouammou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nassim Ouammou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nassim Ouammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Ouammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nassim Ouammou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Ouammou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Ouammou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Ouammou 27 Nisan 1993 tarihinde Saint-Etienne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Ouammou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLK FOOT yapmaktadır. Nassim Ouammou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nassim Ouammou'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nassim Ouammouboyu ve yaşı kaç

Nassim Ouammou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nassim Ouammou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nassim Ouammou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Ouammou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FCO Firminy

19 Temmuz 2011 yılında Marítimo U19

1 Temmuz 2013 yılında Marítimo B

1 Temmuz 2014 yılında ASF Andrézieux-B

27 Ocak 2016 yılında GS Consolat M.

2 Ağu 2016 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2017 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2018 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2019 yılında Rodez AF

29 Ocak 2023 yılında Maccabi Netanya

Nassim Ouammou kimdir

Nassim Ouammou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Ouammou şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Nassim Ouammou nereli

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