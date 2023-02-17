Nassim Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nassim Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nassim Saidi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nassim Saidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Saidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Saidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Saidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Saidi 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Saidi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nassim Saidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nassim Saidi'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nassim Saidiboyu ve yaşı kaç

Nassim Saidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nassim Saidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Nassim Saidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Saidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Westerlo Alt.

1 Temmuz 2017 yılında STVV Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında St. Truiden U18

1 Temmuz 2020 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Nassim Saidi kimdir

Nassim Saidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Saidi şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RFC Liège, KAS Eupen, KRC Genk, Standard de Liège (-2015), KVC Westerlo (2015-2017), Sint-Truidense VV (2017-2020)

Nassim Saidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U16 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nassim Saidi nereli

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