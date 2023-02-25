Nassim Yettou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Yettou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassim Yettou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nassim Yettou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nassim Yettou 27 Mart 1992 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Nassim Farés Yettou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nassim Yettou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nassim Yettou'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nassim Yettou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nassim Yettou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nassim Yettou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nassim Yettou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında USM Alger

1 Temmuz 2013 yılında MO Béjaïa

30 Haziran 2014 yılında USM Alger

5 Temmuz 2014 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2015 yılında USM Alger

1 Temmuz 2015 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2016 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

1 Ocak 2019 yılında CS Constantine

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Nassim Yettou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nassim Yettou şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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