Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Dziegielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Natan Dziegielewski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Dziegielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Natan Dziegielewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Dziegielewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan Dziegielewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natan Dziegielewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natan Dziegielewski 19 Ekim 2004 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Natan Dzięgielewski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natan Dziegielewski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Natan Dziegielewski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Natan Dziegielewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natan Dziegielewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Natan Dziegielewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natan Dziegielewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

15 Şubat 2021 yılında GKS Tychy

Natan Dziegielewski kimdir

Natan Dziegielewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natan Dziegielewski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Natan Dziegielewski nereli

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