Natan Juste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Juste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan Juste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natan Juste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natan Juste 8 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natan Juste Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMA yapmaktadır. Natan Juste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Natan Juste'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Natan Juste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natan Juste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Natan Juste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natan Juste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven U18

1 Ocak 2020 yılında OH Leuven U21

Natan Juste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natan Juste şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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