Natan Malczuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Malczuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan Malczuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natan Malczuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natan Malczuk 27 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Natan Malczuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natan Malczuk Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Natan Malczuk'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Natan Malczuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natan Malczuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Natan Malczuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natan Malczuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2022 yılında Chrobry Glogow

Natan Malczuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natan Malczuk şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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