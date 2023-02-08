Natanael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natanael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natanael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natanael 25 Aralık 1990 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Natanael Batista Pimenta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natanael Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FJB Sports yapmaktadır. Natanael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Natanael'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Natanael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/natanael.pimenta.oficial/

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Natanael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Natanael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Natanael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natanael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

29 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

2 Temmuz 2019 yılında Internacional

15 Eylül 2020 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Internacional

18 Temmuz 2022 yılında Avaí FC

Natanael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natanael şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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