Natanas Zebrauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natanas Zebrauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natanas Zebrauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natanas Zebrauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natanas Zebrauskas 18 Şubat 2002 tarihinde Gargzdai şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Natanas Žebrauskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natanas Zebrauskas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Natanas Zebrauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Natanas Zebrauskas'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Natanas Zebrauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/natanas.zeb/

Natanas Zebrauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natanas Zebrauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Natanas Zebrauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natanas Zebrauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth II

Natanas Zebrauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natanas Zebrauskas şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Natanas Zebrauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Banga Gargzdai (-2018), 1.FC Nürnberg (2018-2021)

Litvanya takımında 8 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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