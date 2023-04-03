Natans Kats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natans Kats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natans Kats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Natans Kats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Natans Kats 13 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Natans Kats Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Natans Kats'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Natans Kats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Natans Kats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Natans Kats şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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