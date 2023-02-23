Nathael İshii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathael İshii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathael İshii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathael İshii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathael İshii 4 Mayıs 1999 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Nathael Kenzo Ishii şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathael İshii Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adam & Kitoko yapmaktadır. Nathael İshii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nathael İshii'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathael İshii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathael İshii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathael İshii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathael İshii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Odense BK Ant

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Honka II

1 Ocak 2019 yılında FC Kiffen 08

1 Ocak 2020 yılında MYPA

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ağustos 2021 yılında Turun II

10 Şubat 2022 yılında FC KTP

Nathael İshii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathael İshii şuan FC KTP takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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