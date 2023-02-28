Nathan Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Ali 29 Nisan 2003 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da José Nathan Ali Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Ali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Ali, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Ali'nin Cusco FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Ali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/neyaligu

http://www.facebook.com/profile.php?id=100068275281982

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Nathan Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ponte Preta U17

1 Ocak 2018 yılında R. Garcilaso II

1 Ocak 2021 yılında Petrolero II

1 Mart 2022 yılında Cusco FC

Nathan Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Ali şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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