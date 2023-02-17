Nathan Cachorrao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Cachorrao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Cachorrao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Cachorrao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Cachorrao 18 Ocak 1994 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Athaydes Campos Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Cachorrao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.P. Football Management yapmaktadır. Nathan Cachorrao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Cachorrao'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Cachorrao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Cachorrao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nathan Cachorrao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Cachorrao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2014 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2014 yılında Internacional

29 Ocak 2015 yılında Santa Cruz

30 Kasım 2015 yılında Internacional

28 Ocak 2016 yılında Operário-PR

3 Mart 2016 yılında Brasil-RS

18 Ocak 2017 yılında Ceará SC

1 Mart 2017 yılında Paraná

3 Ağu 2017 yılında Goiás EC

28 Şubat 2018 yılında Caxias-RS

27 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2018 yılında Joinville-SC

13 Haziran 2019 yılında Londrina-PR

26 Eylül 2019 yılında EC São José

28 Kasım 2019 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2020 yılında Brasil-RS

2 Mart 2021 yılında Marcílio Dias

1 Eylül 2021 yılında Votuporanguense

18 Ocak 2022 yılında Rio Claro FC

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Nathan Cachorrao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Cachorrao şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.