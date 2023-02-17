Nathan Fuakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Fuakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Fuakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Fuakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Fuakala 13 Mart 2001 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Fuakala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Nathan Fuakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Fuakala'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Fuakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Fuakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Fuakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Fuakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2021 yılında KMSK Deinze

5 Eylül 2022 yılında Francs Borains

30 Haziran 2023 yılında KMSK Deinze

Nathan Fuakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Fuakala şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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