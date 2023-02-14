Nathan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathan Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Garcia 22 Kasım 1999 tarihinde Porrentruy şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management Nrejaj yapmaktadır. Nathan Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Garcia'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Garciaboyu ve yaşı kaç

Nathan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında BEJUNE U18

3 Temmuz 2017 yılında Lugo Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında Lugo Polvorín

1 Eylül 2018 yılında Céltiga FC

30 Haziran 2019 yılında Lugo Polvorín

15 Temmuz 2019 yılında FC Bassecourt

1 Ocak 2020 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Nathan Garcia kimdir

Nathan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Garcia şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nathan Garcia nereli

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