Nathan Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Gassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Gassama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Gassama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Gassama 5 Ocak 2001 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Gassama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Nathan Gassama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Gassama'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Gassama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Gassama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Gassama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Gassama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2021 yılında Troyes B

1 Temmuz 2022 yılında SO Cholet

7 Ocak 2023 yılında Slavia Sofia

Nathan Gassama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Gassama şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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