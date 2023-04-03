Nathan Heller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Heller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Heller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathan Heller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathan Heller 3 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathan Heller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nathan Heller'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nathan Heller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathan Heller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Nathan Heller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathan Heller şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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