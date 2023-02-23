Nathan Holder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Holder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Holder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Holder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Holder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Holder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Holder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Holder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Holder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Holder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Holder 2 Mayıs 2002 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur.  Curacao,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Holder Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bundled yapmaktadır. Nathan Holder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Holder'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Holder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Holder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Holder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Holder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Utrecht U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht U18

1 Temmuz 2021 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

13 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

31 Mayıs 2023 yılında Levski Sofia

Nathan Holder kimdir

Nathan Holder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Holder şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zeeburgia (2016-2018), FC Utrecht (2018-2021)

Nathan Holder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Curaçao takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Curaçao U20 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Nathan Holder nereli

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