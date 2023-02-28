Nathan İngham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan İngham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan İngham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan İngham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan İngham 27 Haziran 1993 tarihinde Keswick, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan İngham Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nathan İngham'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan İngham Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nateybird1/

Nathan İngham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan İngham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nathan İngham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan İngham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında K-W United

1 Ekim 2015 yılında FGCU Eagles

20 Ocak 2016 yılında FC Edmonton

5 Ağustos 2016 yılında Toronto FC II

31 Aralık 2016 yılında FC Edmonton

1 Ocak 2018 yılında Calgary

25 Temmuz 2018 yılında Pittsburgh

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2019 yılında York9 FC

26 Ocak 2021 yılında Atl. Ottawa

Nathan İngham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan İngham şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.