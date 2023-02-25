Nathan Konstandopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Konstandopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Konstandopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Konstandopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Konstandopoulos 26 Haziran 1996 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Konstandopoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Konstandopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Konstandopoulos'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Konstandopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Konstandopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Konstandopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Konstandopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Adelaide United

13 Eylül 2016 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2021 yılında ara verdi

7 Şubat 2022 yılında Adelaide United

14 Eylül 2022 yılında Melbourne

Nathan Konstandopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Konstandopoulos şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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