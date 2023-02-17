Nathan Mbengi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Mbengi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Mbengi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Mbengi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Mbengi 30 Nisan 2004 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Mbengi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Nathan Mbengi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Mbengi'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Mbengi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Mbengi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Mbengi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Mbengi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U18

1 Eylül 2022 yılında FC Chiasso

Nathan Mbengi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Mbengi şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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