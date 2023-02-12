Nathan Mcginley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Mcginley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Mcginley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Mcginley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Mcginley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Mcginley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathan Mcginley

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Mcginley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Mcginley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Mcginley 15 Eylül 1996 tarihinde Middlesbrough şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Mcginley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Nathan Mcginley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nathan Mcginley'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Mcginleyboyu ve yaşı kaç

Nathan Mcginley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Mcginley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Mcginley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Mcginley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boro U21

13 Ocak 2018 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2018 yılında Boro U21

1 Temmuz 2018 yılında Middlesbrough

29 Ağu 2018 yılında Forest Green

31 Aralık 2018 yılında Middlesbrough

1 Ocak 2019 yılında Forest Green

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

Nathan Mcginley kimdir

Nathan Mcginley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Mcginley şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cleveland Juniors, Middlesbrough FC

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Nathan Mcginley nereli

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