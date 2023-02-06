Nathan Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Mendes 19 Ağu 2002 tarihinde Caçapava şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Gabriel de Souza Mendes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Mendes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Mendes'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 14 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nathan Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2022 yılında Coritiba FC

14 Mart 2023 yılında São Paulo U20

Nathan Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Mendes şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.