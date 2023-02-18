Nathan Messer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Messer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Messer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Messer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Messer 6 Temmuz 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Igor Messer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Messer Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Messer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Messer'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Messer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Messer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nathan Messer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Messer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında W&M Tribe

1 Eylül 2020 yılında TSV Meerbusch

1 Ocak 2021 yılında W&M Tribe

1 Mayıs 2021 yılında NoVa FC

1 Ağu 2021 yılında W&M Tribe

7 Şubat 2023 yılında ND Primorje

Nathan Messer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Messer şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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