Nathan Monzango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Monzango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Monzango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Monzango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Monzango 18 Nisan 2001 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Inengi Monzango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Monzango Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nathan Monzango, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Monzango'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Monzango Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan Monzango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Monzango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Monzango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

8 Eylül 2021 yılında Ç. Rizespor

4 Şubat 2022 yılında Amiens SC

1 Eylül 2022 yılında Pau FC

Nathan Monzango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Monzango şuan Pau FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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