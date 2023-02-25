Nathan Oduwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Oduwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Oduwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Oduwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Oduwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Oduwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Oduwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Oduwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Oduwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Oduwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Oduwa 5 Mart 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Kolade Oduwa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Oduwa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BashKol Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Oduwa'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Oduwa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nathanoduwa

http://www.instagram.com/nathanoduwa/

Nathan Oduwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Oduwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Oduwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Oduwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U21

2 Şubat 2015 yılında Luton

31 Mayıs 2015 yılında Tottenham U21

13 Ağustos 2015 yılında Glasgow Rangers

17 Ocak 2016 yılında Tottenham U21

26 Şubat 2016 yılında Colchester Utd.

26 Mart 2016 yılında Tottenham U21

31 Ağustos 2016 yılında Peterborough

2 Ocak 2017 yılında Tottenham U23

14 Şubat 2017 yılında NK Olimpija

22 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında Vejle BK

30 Ocak 2019 yılında Hapoel Hadera

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Shamakhi

4 Ağustos 2022 yılında Turan Tovuz

Nathan Oduwa kimdir

Nathan Oduwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Oduwa şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tottenham Hotspur (2007-2015)

Nathan Oduwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U18 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Nathan Oduwa nereli

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